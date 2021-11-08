Бишкек, , 17:10 — REGNUM Более 787 тысяч жителей Киргизии привились обоими компонентами вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом сегодня, 8 ноября.

Киргизия. Мобильная бригада врачей Med.kg

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Также стало известно о том, что первую дозу вакцины уже получили свыше 1 миллиона 13,5 тысячи киргизстанцев.

За последние сутки в республике вакцинировались от коронавирусной инфекции 1 664 человека. В том числе первым компонентом вакцины — 915 человек, а вторым — 749 человек.

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