Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 8 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Встреча первых лиц автономии со спецпредставителем Госдепа США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром 8 ноября в Баня-Луке прошла в более конструктивной обстановке, чем аналогичная встреча месяц назад. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор политологии Университета в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Срджан Перишич.

Pereslavtsev Карта Республики Сербской

При этом политолог отметил, что Республика Сербская не сдвинулась со своей принципиальной позиции и продолжает борьбу в защиту своих главных политических интересов.

«Надо напомнить, что визиту Габриэля Эскобара в БиГ предшествовал визит президента Республики Сербской Жельки Цвиянович в Вашингтон. Она находилась там с многодневным визитом и встречалась с представителями Конгресса США, с представителями Совета по национальной безопасности США, а также с спецпредставителями по региону Западных Балкан — Габриэлем Эскобаром и Мэтью Палмером», — рассказал Перишич.

По его словам, Цвиянович во время переговоров в Вашингтоне разоблачала кампанию, которую Сараево ведет против Республики Сербской, обвиняя ее руководство в намерении начать новый вооруженный конфликт в Боснии и Герцеговине.

«Политики в Сараево во главе с лидером «Партии демократического действия» Бакиром Изетбеговичем писали разные обращения к правительствам западных стран, к западным СМИ, где они обвиняли Баня-Луку в попытке насильственной сецессии. Как раз визит Жельки Цвиянович в Вашингтон (а она с Эскобаром встречалась 4 ноября) поспособствовал тому, чтобы американская сторона ознакомилась с реальным состоянием дел. И как результат мы видим, что Эскобар сегодня во время встречи не угрожал Додику», — отметил Перишич.

При этом, продолжил эксперт, Республика Сербская не уступает своих позиций и настаивает на возвращении всех полномочий, которые были у нее изъяты за последние 26 лет.

«Республика Сербская не намерена претворять в жизнь решения конституционного суда БиГ, касающиеся перехода управления лесными и водными ресурсами и сельскохозяйственными землями автономии к Сараево», — добавил политолог.

Перишич отметил, что теперь предстоит понять, какие шаги предпримут США, так как очевидно, что Эскобар уже не сможет продвигать по отношению к Республике Сербской политику, основанную на лжи о том, что ее власти планируют развязать новую войну в Боснии и Герцеговине.

Напомним, что накануне визита в Боснию и Герцеговину Эскобар заявил, что политика Додика не пользуется поддержкой в регионе и что ее не поддерживает даже Белград. Он также обвинил Додика в том, что тот пытается сохранить власть и богатство, и поэтому развязал очередной политический кризис в БиГ.