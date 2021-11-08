Тюмень, 8 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Уватском районе Тюменской области 8 ноября автобус китайской марки «Зонг Тонг» на 381-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте происшествия

Автобус перегоняли двое водителей из ХМАО в Тюмень. В салоне находились ещё двое пассажиров, и в результате дорожно-транспортного происшествия один из них был травмирован.

Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно установлено, что водитель, который находился за рулём, не учёл погодные условия и скоростной режим.

Отмечается, что трасса была обработана противогололёдными материалами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Красноярском крае опрокинулся в кювет автобус с рабочими золотодобывающего рудника, есть пострадавшие.