Ижевск, 8 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Причиной пожара в ГКБ №6 в Ижевске, который произошел 27 октября в подсобном помещении, стали недостатки конструкции и изготовления электрооборудования. Об этом заявил глава регионального управления МЧС Петр Фомин.

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По его словам, пожар произошел из-за светодиодного светильника, которые устанавливаются без каких-либо сертификатов. Фомин полагает, что необходимо проводить регулярные проверки таких источников света, поскольку в республике из-за аналогичных светильников происходит уже третий пожар.

«В больницах раньше устанавливались только стеклянные фонари. Сейчас современные технологии требуют устанавливать везде экономичные светодиодные фонари, но они, к сожалению, показали, что еще не до конца отработаны», — цитирует главу управления«Коммерсантъ-Ижевск».

Также он отметил, что из-за отсутствия должного контроля за состоянием электрооборудования наблюдается рост числа пожаров на социальных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание с последующим задымлением произошло в подсобном помещении стационара на улице Труда, 1. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. В данном здании оборудованы койки для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 74 пациента госпиталя. 52 пациента, которые находились на кислородотерапии, были перемещены в палаты второго и шестого этажей. 23 пациентов перенаправлены в другой корпус — на улице Ленина.

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