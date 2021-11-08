Рим, , 17:07 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, находящийся с визитом в Риме встретился со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Об этом сообщает AMNA 8 ноября.

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«Грецию и Рим связывают тесные исторические связи и общее видение более сильного ЕС», — написал Дендиас в Twitter после встречи.

Дендиас и Ди Майо обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в рамках ЕС, а также региональные проблемы с акцентом на Ливию, Западные Балканы, Восточное Средиземноморье и Ближний Восток.