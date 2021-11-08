Москва, , 17:06 — REGNUM Московским автомобилистам следует отказаться от использования личного транспорта 9 ноября, если нет зимней резины. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Шина Publicdomainpictures.net

В департаменте рассказали, что ночью в столице ожидаются заморозки, а утром гололёд. Поэтому тем водителям, кто ещё не успел сменить резину, следует отказаться от вождения.

«Летняя резина жёстче зимней по составу, и когда температура понижается, шины твердеют, что создает опасность на дороге. Обувайтесь по сезону», — призвали в пресс-службе столичного дептранса.

Ранее с аналогичным обращением выступили и в московском управлении ГИБДД.