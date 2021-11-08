Калуга, , 17:16 — REGNUM В Калуге 8 ноября губернатор Владислав Шапша принял участие в церемонии награждения медицинских работников области государственными наградами Российской Федерации и медалями Калужской области «За медицинскую доблесть». Награды были вручены 26 медикам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

На церемонии награждения медицинских работников области Admoblkaluga.ru

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении врачебного долга, медалью Луки Крымского были награждены заведующие отделениями Калужской городской клинической больницы № 2 «Сосновая роща» Алексей Замараев и Ксения Козлова. Это первые медицинские работники региона, удостоенные столь почётной награды. Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, учреждённая в 2020 году, вручается за заслуги в здравоохранении. Она названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Центральной районной больницы Боровского района Валентине Антоновой. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга Благодарность президента Российской Федерации объявлена научному сотруднику медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Эрнесту Акки. Большая группа медиков за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награждена медалями Калужской области «За медицинскую доблесть». Всего в 2020/21 годах медалями Калужской области «За медицинскую доблесть» были награждены 260 медработников региона.

Приветствуя награждаемых, губернатор Владислав Шапша поблагодарил медицинских работников за их самоотверженный труд в сложных условиях пандемии, подчеркнув, что в настоящее время на систему здравоохранения легла дополнительная нагрузка.

«Вы очень профессионально, честно и мужественно выполняете свой медицинский долг. Мы делаем всё, чтобы вам помочь: и с точки зрения обеспечения наших больниц, и с точки зрения вакцинирования. И продолжим это делать», — отметил Владислав Шапша.

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