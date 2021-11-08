Афины , , 17:01 — REGNUM Увеличение субсидий на оплату счетов за электроэнергию домашних хозяйств и предприятий и приостановка некоторых платежей для крупных предприятий, входят в пакет мер, планируемых правительством Греции для поддержки предприятий и домашних хозяйств с целью справиться с более высокими затратами на электроэнергию. Об этом сообщает AMNA 8 ноября со ссылкой на источники в правительстве.

Греция

Источники сообщили, что приостановка платежей будет касаться определенных сборов, включенных в счета, что поможет повысить ликвидность бизнеса. Приостановление тех же сборов рассматривается и для уязвимых домохозяйств.

Необходимость в увеличении мер поддержки возникла в связи с тем, что оптовая цена на электроэнергию в октябре почти удвоилась, тогда как меры поддержки были рассчитаны в сентябре, когда оптовая цена составляла 100−130 евро.