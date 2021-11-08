Варшава, , 17:01 — REGNUM Правительство Польши не знает как решить проблему миграционного кризиса на границе страны, заявил 8 ноября журналистам экс-глава Европейской комиссии, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

По его мнению, правящая в стране партия «Право и справедливость» (PiS) вообще не готова к подобным ситуациям.

«Реальная проблема в том, что никто из нас не знает, что польское правительство собирается с этим делать», — сказал Туск.

«Это последний момент для того, чтобы правительство, президент, председатель PiS Ярослав Качиньский действительно взялись за дело, составили план выхода из этого кризиса», — сказал Туск.

«Я могу со стороны своего окружения сказать, что любое разумное предложение сможет рассчитывать на нашу солидарную поддержку», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации на границе, где группы мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока идут на штурм границы для прорыва в Евросоюз.

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