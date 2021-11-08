Москва, , 17:01 — REGNUM Симптомы COVID-19 в последнее время всё чаще напоминают симптомы ОРВИ, передаёт 8 ноября «Россия 24».

Вакцинация от гриппа Mil.ru

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Как сообщила Наталья Пшеничная — замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — потерю вкуса и обоняния уже нельзя считать основным симптомом коронавируса — только 20−30% заболевших COVID-19 сообщают о таких проявлениях, а не 70−80%, как в прошлом году.

У заболевших COVID-19, отмечает Пшеничная, зачастую начинает болеть горло, появляется насморк. Поэтому сразу понять, ОРВИ это, грипп или COVID-19, трудно: необходим ПЦР-тест.

Также COVID-19 в ряде случаев (30−50%) начинается с диареи или иных проблем со стороны ЖКТ.

В связи с этим Пшеничная посоветовала обращаться к врачам уже при первых признаках повышения температуры. Врач сможет на дому провести экспресс-тестирование и назначить ПЦР-диагностику и лечение.

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