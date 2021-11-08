Таллин, , 16:59 — REGNUM Более 3 000 жителей Ида-Вирумаа (северо-восточный регион Эстонии) в возрасте от 16 до 20 лет получили приглашение зарегистрироваться на первое в Эстонии климатическое собрание. Об этом говорится в сообщении Эстонского фонда природы, выступившего инициатором мероприятия.

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Среди всех зарегистрировавшихся затем некий алгоритм (подробности не уточняются — прим. ИА REGNUM) выберет до 40 молодых человек, которые примут участие в общенародном мероприятии.

В результате встреч с учеными, экспертами и представителями различных групп интересов молодежь Ида-Вирумаа сформулирует свои предложения по защите окружающей среды и климата, которые затем будут переданы министерству финансов Эстонии и Союзу местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

Подчеркивается, что мероприятие состоится на эстонском и русском языках.

Объясняя привлечение к общенациональному собранию жителей Ида-Вирумаа, Симон Хярм из Нарвы заявил: «Ида-Вирумаа — самый крупный производитель энергии в Эстонии, но также и уезд с самым большим экологическим следом».

По мнению организаторов мероприятия, для каждого получившего приглашение молодого человека из Ида-Вирумаа участие в климатическом собрании может стать возможностью внести свой вклад в собственный кругозор, культуру молодежных дебатов, развитие родного края и в более широком плане — в обуздание климатических изменений на планете.