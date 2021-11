Оттава, , 16:57 — REGNUM Нил Дракманн дал понять, что завершил свою часть работы над первым сезоном сериала «Одни из нас» на основе популярной игры Last Of Us. Об этом 7 ноября сообщает портал GamesRadar.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

В посте на своей twitter-странице Дракманн написал, что покидает Канаду, поблагодарил команду проекта и заявил, что будет скучать по ней. Он добавил, что рад вернуться в офис студии Naughty Dog, который расположен на территории с более тёплым климатом.

Напомним, Нил Дракманн выступил в качестве креативного директора, сценариста и режиссёра игр The Last of Us, The Last of Us: Left Behind и The Last of Us Part II. Ожидается, что премьера сериала «Одни из нас» состоится в 2022 году на канале HBO.

