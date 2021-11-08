Волгоград, 8 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о похищении людей и вымогательствах вынесен в отношении трёх жителей Волгограда. В общей сложности сообщникам вменялось семь разных статей, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Злоумышленники орудовали в 2020 году — под угрозой физической расправы они вымогали у жителей региона деньги, заставляли оформлять кредитные карты. Некоторых потерпевших насильно вывозили в багажнике автомобиля в лес, удерживали в нежилых помещениях и издевались, нередко записывая свои действия на камеру мобильного телефона. Кроме вымогательств, похищений, мошенничества фигурантам уголовного дела вменяли также насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Одного из сообщников привлекли к ответственности за половую связь с несовершеннолетней.

Двух вымогателей суд отправил в колонию строгого режима на 14 и 19 лет, ещё одному назначено пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.