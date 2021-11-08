Таллин, 8 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. На международном кинофестивале «Темные ночи» (PОFF) в Эстонии будет представлен 181 полнометражный фильм с пяти континентов, в том числе 20 фильмов на русском языке. Об этом сообщил портал rus.err.ee.

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Фестиваль начнется 12 ноября нынешнего года и включит четыре конкурсные программы и 12 специальных программ с 34 мировыми и 31 международной премьерой. Представлено будет киноискусство 74 стран, в том числе 20 фильмов целиком или частично на русском языке и еще 13 фильмов с русскими субтитрами.

Среди заявленных — фильмы «Китобой», «Амурская Голгофа», «Нуучча», «Оторви и выбрось», «Разжимая кулаки», «Совесть», «Блокадный дневник», «Вне зоны доступа» и другие.

Кроме того, в новую программу фестиваля TV Beats вошли первые серии шести новейших российских сериалов.

Юбилейный PОFF откроется традиционно фильмом из так называемой «фокусной» страны фестиваля, которой в этом году стала Венгрия, отмечающая 120-летие своего кинематографа.