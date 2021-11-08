Таллин, 8 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум.

Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Отходы

В рамках месячника окружающей среды в Эстонии проводится конкурс, в ходе которого будет определена школьная столовая с наименьшим количеством пищевых отходов. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на инициатора конкурса — крупнейшего в стране поставщика школьного питания, фирму Daily.

По словам менеджера по продажам и маркетингу предприятия Тийу Эндриксон, акция заостряет внимание на важной проблеме: в столовых школ и детских садов Эстонии выбрасывается около 1 900 тонн, или почти 95 грузовиков, съедобной и высококачественной пищи.

«Мы провели исследование, в котором выяснилось, что каждый день выбрасывается почти 34 грамм одной порции, или 6% готовой еды, недоеденной и оставшейся в конце дня», — отметила Эндриксон.

Она выразила надежду, что, повышая осведомленность персонала столовой и самих учеников, улучшая планирование питания и ограничивая растрату продуктов с помощью акции-конкурса, можно будет еще больше сократить количество образующихся пищевых отходов

В ходе конкурса более 70 школ по всей Эстонии будут в течение недели отслеживать, сколько продуктов выбрасывается во время перемен на обед. По окончании акции будет выявлена самая дружественная к окружающей среде школа, в которой было меньше всего выброшенной в отходы еды на одного ученика и на школу в целом.

«Кроме того, мы призываем учеников каждый день отмечать на плакатах, вывешенных в школьных столовых, почему они выбросили еду: еда была невкусной, они были сыты, закончилась перемена или по какой-то другой причине. Эти сведения помогут нам выяснить причины выбрасывания пищи и заниматься ими», — пояснила представитель фирмы Daily.

По ее словам, акция по борьбе с растратой продуктов в школьных столовых Daily проводится уже третий год, поскольку соревновательный момент стимулирует школьные коллективы сокращать количества выбрасываемых продуктов.