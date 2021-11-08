На комплексное развитие Сочи направят почти 139 млрд рублей
Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. На реализацию мероприятий программы комплексного социально-экономического развития Сочи до 2030 года будет направлено 138 747,8 миллиона рублей. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
В 2023 году планируется реализовать меры по обеспечению водоснабжения микрорайона Благодать и в селе Верхнениколаевское, где выделены участки для многодетных семей, на эти цели направят 615 млн рублей. На 2024 год запланировано строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Молодежном микрорайоне Лазаревского района Сочи.
Один из самых крупных проектов — реконструкция центральной Приморской набережной: на работы планируется выделить 23 млрд рублей, завершить их должна до 2030 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября правительство РФ утвердило программу комплексного социально-экономического развития Сочи до 2030 года. В нее вошли 27 мероприятий.