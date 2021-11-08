Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM Информация о том, что пациенты коронавирусного отделения больницы № 13 в Нижнем Новгороде замерзают в палатах, не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации медицинского учреждения, пишут нижегородские СМИ сегодня, 8 ноября.

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Руководство больницы утверждает, что отопление в отделение с коронавирусными пациентами подаётся стабильно, а температура воздуха в палатах составляет около 22 градусов по Цельсию.

Также в медучреждении отмечают, что больным, которые испытывают чувство холода, предоставляют дополнительные одеяла.

Между тем, руководство нижегородской больницы никак не прокомментировало наличие больших зазоров между оконными рамами и стенами, на которые ранее пожаловалась в соцсетях родственница одной из пациенток.

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