Варшава, , 16:47 — REGNUM Польша смогла пресечь попытку массового силового прорыва нелегальных мигрантов из Белоруссии на южных рубежах польской государственной границы. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба польского МВД Польши.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ситуация находится под контролем», — заверили в польском ведомстве.

Инцидент с колонной около тысячи человек произошёл утром понедельника 8 ноября на белорусско-польской границе в районе погранпереходов «Брузги» (с белорусской стороны) и «Кузница» (с польской стороны). Белорусские пограничники беспрепятственно пропустили колонну нелегальных мигрантов из Ирака и других восточных стран через белорусскую границу, являющуюся одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии.

Для решения проблемы правительство Польши создало специальный штаб и провело экстренное совещание с участием премьер-министра и других высокопоставленных чиновников, а также силовиков. В ожидании эскалации миграционного кризиса минобороны Польши направило на границу 12 тыс военнослужащих и объявило о приведении в полную боеготовность резервистов.

Аналогичные действия предпринимает Литва, правительство которой обсуждает перспективу объявления ЧП на границе с Белоруссией. Госпогранкомитет Белоруссии возлагает ответственность за конфликт на Евросоюз и, прежде всего, на Польшу, не исключая кровавого развития событий.