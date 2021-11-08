Рига, 8 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В городе Марупе (центральная Латвия, пригород Риги) в вечерние и ночные часы будет уменьшено освещение улиц, свидетельствует сообщение на сайте местного самоуправления.

(сс) StockSnap Уличное освещение

Решение принято в целях экономии и для содействия экологической устойчивости. Как отметили в самоуправлении Марупе, с учетом объявленного в стране комендантского часа, который продлится до середины ноября, жители мало ощутят уменьшение освещения в темное время суток.

В целях экономии затрат на электроэнергию в Царникавской волости также принято решение выключать освещение на улицах с низкой интенсивностью движения с полуночи до 5 часов утра в ноябре и декабре нынешнего года.

Марупе стал первым городом страны, который публично заявил о мерах экономии в условии резкого рост цен на энергоносители нынешней осенью.