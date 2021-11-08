Москва, , 16:46 — REGNUM Шестнадцати победителям впервые вручена Национальная премия «Молодой специалист года», учрежденная Общественной палатой Российской Федерации. Вручение прошло в рамках форума «Сообщество».

Форум Сообщество ОП РФ

Премия присуждается молодым сотрудникам предприятий, которые строят профессиональную карьеру и одновременно ведут широкую общественную деятельность, призванную решить ряд социальных проблем. Цель премии — продвижение ценности профессионализма и труда в молодежной среде.

Открывая церемонию, председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов Ольга Голышенкова обратилась к собравшимся: «Когда премия только задумывалась, мы знали, что, молодежная активность не заканчивается вместе с окончанием вуза и находит новые формы своего воплощения на предприятиях, в организациях-работодателях. Знали, что молодые работники продолжают активно участвовать в жизни общества. Но заявочная компания удивила нас даже не столько числом участников, сколько географией и разнообразием проектов, которые создают молодые люди. В Карелии, в Биробиджане, в Дагестане и на Алтае, на Дальнем Востоке и, конечно, в столице множество молодых специалистов стараются сделать окружающую жизнь лучше, комфортней, добрей во всех сферах. Их проекты посвящены экологии, волонтерству, просветительству, наставничеству. При этом участники Национальной премии «Молодой специалист года» постоянно развиваются как профессионалы, совершенствуются в выбранных отраслях и специальностях. Нашу премию смело можно назвать премией неравнодушных профессионалов России».

Финалистами премии стали шестнадцать человек, которые представляли свои проекты в пяти номинациях. В каждой из номинаций есть победитель, занявший первое место, а также два финалиста, которым достались второе и третье места.

Победителем номинации «Компетенции для рынка труда» стал Лев Степанец, сотрудник «НК «Роснефть» — НТЦ», участник форума «Форсаж». Лев придумал и разработал контент-агрегатор «Котёл», собирающий воедино всю информацию о возможностях развития для молодых специалистов. В качестве приза Мастерская управления «Сенеж» предоставила Льву Степанцу возможность участия в программе «Наставничество».

Приз вручила депутат Государственной Думы, руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова, которая обратилась к молодым специалистам: «Огромное спасибо ребятам за то, что вы, как молодые специалисты, включились в эту работу, чтобы понять, какие компетенции нужны сегодня. Своей деятельностью вы формируете ориентир для миллионов молодых людей, которые хотят найти работу своей мечты. Ведь нет ничего лучше работать и приносить пользу людям там, где душа твоя радуется, где ты можешь приложить свои таланты».

Второе и третье места в номинации получили проекты «Клуб студенческих тренеров» и проект карьерного развития и трудоустройства студентов Алейского технологического техникума (Алтайский край).

Сразу четыре лидера вышли в финал номинации «Инновации и технологическое лидерство», два из которых стали победителями.

Павел Бережанский, врач-педиатр Морозовской больницы изобрел прибор, который помогает маленьким пациентам справиться с бронхиальной астмой. Вячеслав Матвеев, сотрудник ПАО «Россети», руководитель рабочей группы Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов, объединил вокруг себя более ста молодых сотрудников различных предприятий и вместе с ними создал популяризационный «Дебат-клуб по развитию современной науки и технологий».

В номинации «Волонтерство и КСО» победителем стал Евгений Федоров из Снежинска с проектом создания Снежинского центра развития волонтерства (СЦРВ).

Внимание к здоровому образу жизни — один из трендов современной молодежи. Проект «Производственная гимнастика» Михаила Мельникова, сотрудника «Саратовской ГЭС» стал победителем номинации «Спорт и ЗОЖ».

Коммуникационные навыки — одна из важных компетенций современного работника. Евгения Арканникова, библиотекарь Северо-Кавказского центра научно-технической информации и библиотек «РЖД» (Ростов-на-Дону) победила в номинации «Коммуникационные проекты». В своем аккаунте в Инстаграм она рассказывает читателям о книгах, которые будут интересны ее подписчикам.

Проекты, представленные на премию невероятно разнообразны, кто-то помогает адаптироваться молодым работникам, кто-то записывает подкасты об электричестве «О чем гудят провода», продвигает занятия волейболом и туризмом, занимается экологическим волонтерством и популяризует серебряное волонтерство, исследует композитные материалы и создает VR-игру по охране труда.

Победителям вручены дипломы и памятные подарки от партнеров. Все победители станут участниками программы наставничества премии «Молодой специалист года».

Национальная премия «Молодой специалист года» учреждена Общественной палатой Российской Федерации в 2021 году по инициативе Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при ОПРФ. Цель премии — продвижение ценности профессионализма и труда в молодежной среде, выявление и поощрение лидеров сообществ молодых специалистов, мотивации работодателей и региональных властей на формирование максимально благоприятной среды для самореализации молодежи.

Номинантами Премии могут стать молодые специалисты до 35 лет, сообщества молодых специалистов, а также работодатели и субъекты Российской Федерации, развивающие проекты, поддерживающие работающую молодежь. Церемония награждения прошла на форуме «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации 2 ноября 2021 года.

Оператором Премии является Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО».