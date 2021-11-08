Тбилиси, , 16:48 — REGNUM Несколько активистов, проводивших акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, были задержаны полицией около здания МВД, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Формула».

Грузинские полицейские Ministry of Internal Affairs of Georgia

Активисты прибыли к зданию МВД после того как узнали, что туда был доставлен задержанный раннее у парламента Грузии сторонник Саакашвили.

По словам полицейских, протестующие были задержаны и доставлены в ИВС после того, как они отказались выполнить требования полиции не мешать движению автотранспорта и освободить улицу. Однако сторонники Саакашвили утверждают, что они стояли на тротуаре и движению не препятствовали.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, в 20:00 должен состояться масштабный оппозиционный митинг. МВД Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что пикетирование зданий госорганов недопустимо. А если подобное всё-таки произойдёт, то полиция примет «соответствующие меры».