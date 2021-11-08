Вашингтон, 8 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Энтузиасты выпустили модификацию к набору Mass Effect Legendary Edition, которая меняет финальную миссию третьей части Mass Effect. Об этом 8 ноября сообщает портал DSOGaming.

Mass Effect: Legendary Edition

Реализацией проекта занимается команда разработчиков TEB team, модификация называется Take Earth Back. Она представляет собой «капитально отремонтированную» последнюю миссию Mass Effect 3, исправляет в игре ряд ошибок, а также добавляет в неё различные «иммерсивные события».

Авторы дополнения отметили, что оно будет совместимо с сюжетными модами Expanded Galaxy и Spectre Expansion. Скачать мод можно на странице портала Nexus Mods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания BioWare выложила в сеть «постер» новой игры франшизы Mass Effect. Студия анонсировала проект в декабре 2020 года, в рамках церемонии вручения премии The Game Awards.