Москва, , 16:44 — REGNUM Более 30 российских компаний в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» принимают участие в работе IV Китайской международной импортной ЭКСПО (CIIE). До 10 ноября 2021 года она проходит в «четырехлистнике» Шанхайского национального выставочно-конгрессного центра. В условиях сохраняющейся сложной эпидемической ситуации в мире, это крупнейшее событие можно назвать ещё и беспрецедентным.

Как сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ), на российском стенде презентована, в частности, продукция агропромышленного комплекса, в том числе — продукты питания, потребительские товары, а также продукция автомобильного сегмента.

«Проведение CIIE не только облегчает экспорт иностранных товаров и услуг в Китай, но и создает новые возможности для многих стран. Для иностранных компаний, участвующих в выставке, это возможность попробовать себя и найти свою нишу на самом крупном и конкурентном рынке КНР», — отметила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина, ее слова приводятся на сайте РЭЦ.

Она подчеркнула, что участие в CIIE является одним из эффективных средств налаживания деловых контактов между российскими и китайскими предприятиями по принципу «6 дней выставки + 360 дней эффекта». Поэтому РЭЦ (входит в ВЭБ РФ) придает участию в Китайской международной импортной выставке самое серьезное значение.

Начиная с 2018 года на площадках китайской выставки в общей сложности приняли участие 120 стран и три международные организации, было подписано множество соглашений, общая сумма которых составила по некоторым данным, составила 201,58 млрд долларов США. Профессиональная аудитория CIIE состоит из представителей различных отраслей национальной экономики, включая производство, оптовую и розничную торговлю, на долю которых приходится почти 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах консультации для бизнеса проводят региональные экспортные центры. За рубежом экспортер может обратиться за помощью в торговые представительства России. Они призваны оказать помощь в отправке продукции на экспорт и расширении рынков сбыта.