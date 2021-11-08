Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Сын петербургского писателя-сатирика Семена Альтова — Павел Альтов — тяжело пострадал в ДТП после того, как на своем Porsche врезался в столб наружного освещения на федеральной трассе «Скандинавия». Об этом 8 ноября информирует телеканал «78».

Vk.com/spb_today Сын Семена Альтова чуть не погиб, врезавшись на Porsche в столб (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 8 ноября в 11:00 мск на 162 км трассы «Скандинавия». 48-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля Porsche, не справился с управлением и совершил съезд с шоссе, с последующем наездом на опору освещения. В результате ДТП водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии. По данному факту проводится проверка.

Как выяснилось, за рулем автомобиля, который от удара разорвало пополам, находился 48-летний первый заместитель генерального директора «Бронка Групп», гендиректор завода «Измерон» Павел Альтов.

Как сообщил отец пострадавшего, сатирик Семен Альтов, Павлу была проведена срочная операция, сейчас его состояние стабильное.