Воронеж, 8 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела департамента социальной защиты Воронежской области, обвиняемого в халатности при обеспечении жильем граждан из числа детей-сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 8 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Как полагает следствие, 24-летней девушке-сироте была передана по договору найма квартира в Борисоглебске — непригодная для проживания и с долгом по оплате коммунальных услуг свыше 25 тысяч рублей. Чиновник знал о том, что квартира не может быть передана сироте, однако никаких мер не принял.

«Заключение данного договора, осуществленное ввиду халатных действий обвиняемого, повлекло последующее снятие девушки с учета в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения, где она состояла с ноября 2015 года», — уточнили в СК.

Впоследствии девушка расторгла заключенный договор найма, и была лишена права на предоставление жилого помещения.

Кроме того, уточнили в СК, в январе — июне 2020 года бывший чиновник при организации конкурсных процедур не принял меры для приобретения жилья для детей-сирот, аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В результате 377 квартир для сирот были приобретены позже срока.

Сам обвиняемый своей вины не признал. Однако, сообщили в СК, 34 тома уголовного дела с показаниями 377 потерпевших и многочисленных свидетелей, а также утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд.