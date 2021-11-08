Москва, 8 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Москве и столичном регионе в ночь на 9 ноября вероятны мокрый снег, гололедица и сильный ветер, сообщает 8 ноября столичное управление МЧС России.

Disclosurenewsonline.com Гололед

В перспективе ведомство обещает снижение температуры воздуха.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября по городу Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололедные явления, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также переход температуры воздуха через 0 °C в сторону отрицательных значений. С 9.00 до 21.00 9 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная», — указано в сообщении МЧС России.

По прогнозам метеорологов МЧС, в Московской области температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.

Водителей призывают усилить соблюдение скоростного режима, а пешеходам рекомендовано не подходить близко к высоким временным конструкциям, деревьям и навесам.