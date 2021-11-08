Ярославль, 8 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков отказался от отпуска, который должен был начаться 8 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к городской власти.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Предполагалось, что исполнять обязанности мэра во время отсутствия Владимира Волкова будет заммэра Елена Новик. В мэрии был подписан соответствующий документ.

Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, Владимир Волков 8 ноября вышел на работу, отменив запланированный отпуск.

Не исключено, что это связано с критикой транспортной реформы со стороны врио губернатора Михаила Евраева. Евраев поручил до 10 ноября составить «дорожную карту» решения транспортных проблем Ярославля.