Москва, , 16:40 — REGNUM Вкусом и полезными свойствами иван-чая, который улучшает пищеварение, помогает бороться с анемией и новообразованиями, теперь наслаждаются не только в России, но и за рубежом — в Германии, Польше и Китае. Об этом сообщает телеграм-канал «Национальные проекты».

«Мы — крупнейший производитель иван-чая в России. В нашей стране мы стоим примерно в 25 тысячах точек. В России мы занимаем лидерские позиции, поэтому следующий наш шаг — это завоевание экспортного мирового лидерства. Сейчас мы активно работаем с Германией, Китаем, странами Прибалтики. Кроме того, это электронные мировые площадки, такие как Amazon, Ebay», — рассказал директор по развитию ООО «Торговый Дом «Русский чай» Александр Хлынов (Вологодская область).

По словам генерального директора АО «РЭЦ» Вероники Никишиной, услуги Российского экспортного центра (РЭЦ) по выходу в онлайн-каналы экспорта стали особенно востребованы в период пандемии.

«С 2020 года мы почувствовали многократный рост количества заявок на консультирование по организации экспортной интернет-торговли, что мотивировало нас ускорить темпы цифровизации в целях обеспечения максимального охвата российских компаний. Нам было важно сохранить индивидуальный подход и при этом добиться минимальных временных затрат на одну услугу. Важно отметить, что рекомендации даются только по тем площадкам, чья эффективность для экспорта подтверждена на опыте нашей работы по выводу российских предпринимателей на экспорт в онлайне», — пояснила Никишина, чьи слова приводятся на сайте РЭЦ.

Напомним, создание дополнительных информационных сервисов для бизнеса в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» поможет ускорить и упростить выход на экспорт. Для предпринимателей начала работать комплексная цифровая экосистема поддержки «Одно окно» на базе Российского экспортного центра.

Она обеспечит доступ из личного кабинета предпринимателя к государственным и другим услугам по сопровождению и упрощению выхода на международный рынок.

В регионах консультации для бизнеса проводят региональные экспортные центры. За рубежом экспортер может обратиться за помощью в торговые представительства России.