8 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

Платон Беседин, , 17:56 — REGNUM Необходимо сделать послесловие к тому, что произошло в Новых Ватутинках в Москве. Там, напомню, четверо нелюдей напали на мужчину с ребёнком. Социальные сети и медиа взорвались тут же. По словам очевидцев, нападавшие были, скажем осторожно, приезжими с Северного Кавказа. И вот тут началось самое интересное. Блогеры, журналисты бросились писать про инцидент в Новых Ватутинках в контексте похожих историй. А их не требовалось искать усердно и долго — всё, что называется, на ладони. Избиение парня в метро тремя отморозками. Противостояние с полицейскими в Симферополе. Участвовали в этих историях и сотнях аналогичных те самые выходцы.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Герой России Магомед Нурбагандов E-dag.ru

Вот только позднее выяснилось, что четверо нападавших в Новых Ватутинках оказались гражданами России из Оренбуржья и вообще из Казахстана. И тут уже возликовали те, кто потребовал ораторов предыдущих извиниться за свои уточнения о Кавказе. Но и на их беду выяснилось, что нападавшие всё-таки оказались одними из уроженцев сёл Закавказья. А вот получили они гражданство, зарегистрировавшись в селе Гамалеевка, где ныне по указанному адресу скрипит под ветрами полуразваленный сарай. Тоже вопрос, правда: почему у нас люди Донбасса гражданство получить не всегда могут, зато вот таким заезжим всегда паспорт и регистрация найдутся.

И тут начинается то, что артикулировать нужно внятно и чётко. Ведь, да, я написал «послесловие к происшествию в Новых Ватутинках», но проблема в том, что это и пролог к будущим историям тоже. Да и некие промежуточные итоги. Потому что льётся этот тёмный, мрачный поток без остановки.

Отчего был сделан такой акцент на национальности нападавших? Кто-то тут же воскликнул: раздувают национальный вопрос. Где статья 282-я? Выступил Рамзан Кадыров, прессанувший Маргариту Симоньян за то, что она написала. И пообещал Кадыров решать вопрос кардинально, заодно обвинив во вбросах и раздуваниях неких иностранных агентов. Тут же, ясное дело, заговорили о том, что необходимо на законодательном уровне запретить указывать национальность преступника. И всё это, конечно, настораживает. Потому что, накинув балахон, проказу не вылечишь.

Маргарита Симоньян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тут ведь легко утонуть как в бурной реке маргинального радикализма, с одной стороны, так и в потоке общих банальностей — с другой. Можно кричать «Бей кого-то — спасай Россию» и подтягивать под то расовые теории. А можно изъясняться скучнейше — в стиле «преступность не имеет национальности». Ну-ну. Как будто эти ребята никогда в GTA не играли — вот уж где правду-матку режут, только на американский манер.

То, что происходило в Новых Ватутинках — показательно. Как и то, что происходило в Балашихе, Домодедове, десятке иных мест. Особенно показательно в контексте заявления матери нападавших «ребёнка с собой притащили» (это она о том, на кого нападали). Особенно в контексте педалирования темы судимости отца с ребёнком. А меж тем практически параллельно творился аналогичный беспредел, которым щедро напичканы социальные сети.

Хорошо, допускаем, что подобное вбрасывается в массы намеренно. Но ведь первичность проблемы не в том, что вбрасывают, правда? А в том, что подобный беспредел происходит и с каждым годом нарастает. И реакция на ситуацию в Новых Ватутинках была такой, как была, потому что людей подобное предельно достало! Вот и всё. Не надо этих людей держать за идиотов, за шовинистов, которые завтра пойдут в черносотенцы. Просто реальные люди живут в реальной жизни и видят всё своими глазами. В отличие от тех, кто вещает с верховных олимпов. Люди видят — и люди устали.

Вопрос с так называемыми нацменьшинствами не меняется, как и миграционный вопрос. На месте ответов и решений — пустота и общие слова. Впрочем, это ещё полбеды: всё чаще, как стрелы, несутся угрозы. А да, и нам же — видимо, для полного счастья — обещали амнистировать 300 тысяч мигрантов. И вот где затык: героями криминальных сводок становятся плюс-минус одни и те же группы. Да, преступность не имеет национальности, но вот в агрессивные группировки, в банды даже сбиваются, не станем лукавить, вполне по национальному признаку. И ночные драки в столице и других городах — стенка на стенку, к примеру — так же сгенерированы этим признаком. Или подобное есть новость для кого-то?

Вы можете себе представить, к примеру, вьетнамцев, которые будут толпой избивать кого-то или устраивать национальные танцы на площадях? Вряд ли, правда? Подобное представление комично. Во многом потому, что эти люди чётко знают, для чего они находятся в России в мирном поле (неважно, есть у них гражданство или нет). Если же что-то идёт не так, то вступает в дело коллективная ответственность.

А в других случаях как? Где мы слышим коллективное осуждение? Что говорят сородичи, соплеменники? Заявляют ли они публично и массово протест против такого поведения своих же? Или мы наблюдаем иную картину, когда «своих отмазывают», когда включают различные рычаги и механизмы влияния? И в лучшем случае наблюдаем, что кто-то извинился, потому что так сказал Кадыров? Полагаю, вы знаете ответы.

Но где в таком случае закон, который должен быть равным и ответственным для всех. Вот где затык, вот где проблема. Закон этот в контексте национальности подчас (или часто?) являет удивительную избирательность, если не сказать грубее, так тогда для чего он в принципе существует? Или мы скатываемся в Средневековье, где у каждой группы, общины (назовите, как хотите) решают и разрешают проблемные ситуации их авторитеты? Уверены ли мы, что это правильный путь? И можно, конечно, назвать всех неугодных иностранными агентами, но это не решит проблемы — наоборот, акцентируют её, как болезнь, загнав внутрь.

Потому что мы уже потеряли одну страну, старательно накидывая балахон на болезнь. Тогда, без интернета и соцсетей, это было делать куда легче. Намного легче. Однако результат всё равно оказался печальным. Теперь есть обсуждение всего и вся — и к чему мы идём в итоге? Как решаем вопросы безопасности и демографии в нашей стране? И не загоняют ли русских теми или иными методами в меньшинство, если не численно, то качественно? Угрозу национальной безопасности несёт не озвучивание проблемы, а её наличие. И других трактовок быть не может, так что не надо переворачивать всё с ног на голову. Всех тех, кто чувствует нутром, не обманешь. Сделать это невозможно, потому что безопасность — чувство инстинктивное.

А вот заботиться об имидже Кавказа, Закавказья, Таджикистана, чего-то ещё — выходцев оттуда, — безусловно, надо. Не очернять его ни в коем разе. Вот только замалчивание не выполняет этой функции — наоборот. А вот создание положительных примеров, их освещение в самом разном контексте — путь верный. Мы ведь помним дагестанца Магомеда Нурбагандова. Не просто помним, но и инстинктивно понимаем его правоту, благодаря и уважая. Так дайте стране такие примеры и исключите зло, осудив его публично. Простой рецепт, банальный, но совершенно неисполняемый.

А что до национальности, до её педалирования. Знаете, на этот счёт я всегда вспоминаю уголовное дело, получившее известность как «убийство за лезгинку». Произошло оно в Севастополе, городе гордости русских моряков. Один при поддержке двух соплеменников ударом ножа в сердце убил одного — и ничего им бы за это не было, если бы не создавался резонанс (в том числе и моими усилиями). Мы, со стороны вдовы убитого, у которой осталось двое малолетних детей, ни слова не сказали о национальности убийцы, зато он в своих речах вещал: «За что вы нас, чёрных, не любите?».

Не это ли удивительная по своей подлости и лицемерию подмена понятий в контексте пресловутого разжигания межнациональной розни? Остановите тех, кто действительно её разжигает словами, а главное действиями, за которые нужно нести — во всей полноте — моральную и уголовную ответственность.