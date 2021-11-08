Йошкар-Ола, , 16:37 — REGNUM В Марий Эл отмечены недостаточные темпы вакцинации среди студентов, в том числе иностранных. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев, подводя итоги заседанию регионального оперативного штаба.

Студенты в масках (с) Пресс-служба ЗабГУ

«Ректоры вузов присутствуют, слышат рекомендации. Сразу говорю, не ждите «удаленки», — подчеркнул глава Марий Эл.

Он отметил, что необходимо проводить обучение в «полном формате», методично соблюдая все меры безопасности. Евстифеев добавил, что основная мера — это вакцинация, никакой другой меры нет.

Напомним, в Марий Эл постановление главного санитарного врача Светланы Булатовой об обязательной вакцинации ряда категорий граждан действует с 23 июля. В числе одного из первых в России регионов в республике в перечень обязанных вакцинироваться попали совершеннолетние студенты средних и высших учебных заведений. 60% всех упомянутых категорий по документу должны были быть привиты от COVID-19 к 25 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 ноября в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 264 259 человек. Второй компонент препарата получили 231 402 человека, полностью завершив процесс вакцинации. Также в республике привиты от COVID-19 3964 иностранных гражданина.

Выполнение плана вакцинации в регионе достигло 63%.

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