Рига, , 16:37 — REGNUM В последнее время наплыв жителей Латвии в супермаркетах приграничных городов Литвы заметно вырос. Об этом сообщает латвийский портал rus.tvnet.lv.

Супермаркет igorovsyannykov

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Показатели заболеваемости в Литве примерно такие же, как в Латвии. Однако ограничения у литовцев менее строгие — например, открыты торговые центры. Этим пользуются жители Латвии, которые едут в приграничные города закупиться, например, одеждой.

Журналисты в приграничном Шяуляе действительно заметили много латвийцев. Одни едут за покупками, другие просто хотят насладиться большей, чем в Латвии, свободой.

По мнению экспертов, если эпидемиологическая ситуация в Латвии будет продолжать ухудшаться, а наплыв латышей в литовские магазины увеличиваться, то жесткие меры по ограничению массовых мероприятий и работы различных торговых учреждений будут приняты и в самой Литве.

«Во всех регионах Литвы высокая заболеваемость. Конечно, миграция увеличивает риски. Такой возможный механизм, как закрытие границ, был был крайней мерой, например, если распространится новый штамм вируса», — оценила возможный сценарий действий властей эпидемиолог Минздрава Литвы Гинрета Мягелинскене.