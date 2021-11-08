Москва, 8 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Малый бизнес из 28 пострадавших отраслей может получить льготное финансирование по программе Банка России и Корпорации МСП.

Иван Шилов, ИА REGNUM Бизнес

Определён перечень из 28 пострадавших отраслей, которые смогут получить льготный кредит или реструктурировать по пониженной ставке действующий. Ставка по кредиту устанавливается на уровне не выше 8,5 процентов годовых. Для получения льготного кредита до 30 декабря необходимо обратиться в один из уполномоченных банков по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП.

На льготные кредиты могут претендовать предприятия, работающие по основному или дополнительному ОКВЭД в одной из отраслей, попавших в перечень (всего в перечне 28 ОКВЭД). Это гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.

Кредитование осуществляется на различные цели, в том числе рефинансирование по более низкой ставке уже имеющихся кредитов. При этом наличие у бизнеса ссудной задолженности в рамках других программ льготного кредитования не будет являться препятствием к получению финансирования в рамках лимита.

«Предприниматели смогут не только получить новые заемные средства по низкой ставке, но и реструктурировать уже имеющиеся кредиты по ставке ниже 8,5%. Это возможно за счёт того, что часть рисков за предпринимателей берет на себя Корпорация. Мы предусмотрели специальные лимиты для микро, малого — бизнеса, чтобы они смогли гарантированно получить необходимое финансирование», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее, Банк России принял решение о выделении специального лимита для поддержки льготного кредитования банками субъектов МСП из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных влиянию временных противоэпидемических мер, направив на эти цели 60 млрд рублей. Эти средства кредитные организации смогут привлечь под поручительства Корпорации МСП по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет и довести в виде льготных кредитов до бизнеса.

Напомним, с 1 ноября МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование по продленной антикризисной программе Правительства ФОТ 3.0. О ее пролонгировании в октябре сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В рамках программы оказывается поддержка отраслям, которые больше всего пострадали в результате пандемии. Она предусматривает выдачу бизнесу кредитов на любые цели под 3% годовых со сроком погашения 18 месяцев при условии сохранения не менее 90% рабочих мест. При этом заемщику предоставляется отсрочка платежа на полгода.

Кроме того, субъекты МСП могут претендовать на единовременную выплату в виде гранта. Он позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек. Сумма гранта, пояснили в Минэкономразвития, рассчитываться, исходя из 1 МРОТ на каждого занятого и позволит, в том числе обеспечить выплату зарплаты сотрудникам. Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 млрд рублей. Заявки на гранты бизнес может подавать дистанционно в течение 1,5 месяцев, начиная с 1 ноября этого года, выплаты начнутся с 15 ноября.