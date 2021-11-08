Рига, 8 ноября 2021, 16:34 — REGNUM За весь период вакцинации в Латвии получено более 2 000 сообщений о возможных побочных эффектах при вакцинации от коронавируса, ни один из случаев не завершился смертью. Об этом сообщило национальное телевидение LTV со ссылкой на Государственное агентство лекарств.
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В целом за месяц отмечается примерно 10 случаев, когда пациенты при вызове «скорой помощи» упоминали факт о недавно проведенной вакцинации.
«Проверить мы это не можем, мы это регистрируем. Это могут быть не только вакцины от Covid-19, но и другие вакцины. И если мы фиксируем примерно 10 таких случаев в месяц, то в больницы мы доставляем примерно 5 пациентов в месяц, указавших недавнюю вакцинацию», — сообщила представительница медслужбы Илзе Букша.
По данным агентства, на 1 ноября нынешнего года за весь период вакцинации в Латвии получены 2 399 сообщений о возможных побочных эффектах при вакцинации от коронавируса. За это время сделано более 1,95 млн прививок. То есть, в среднем, о побочных эффектах сообщает 1 человек из 1 000 вакцинированных. Чаше всего таки люди жалуются на температуру, головную боль и усталость.
Подчеркивается, что на начало ноября в Латвии не был подтвержден ни один летальный случай, при котором была бы установлена взаимосвязь с вакциной от Covid-19.