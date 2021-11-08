8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Газпром нарастил транзит газа в Евросоюз через Украину до 88 млн кубометров в сутки.

Оксана Переможенко, , 17:32 — REGNUM Газпром нарастил транзит газа в Евросоюз через Украину до 88 млн кубометров в сутки, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Макогон Tsoua.com

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также: Газпром увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину

Заявление украинского чиновника обсудили в телеграм-канале «Наглый». Многие связали новость об увеличении транзита с ранее сделанными заявлениями украинской стороны о том, что российский газ якобы «самый грязный в мире».

Читайте также: «Позориться надо до конца». Зеленский назвал российский газ «самым грязным»

«Он же в нашей трубе «очищается» и становится европейски чистым, аки «слеза младенца», — написал «Сир Эртур Дейн 84», вероятно, напоминая о заявлении Владимира Зеленского о том, что российский газ якобы «самый грязный в мире».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас всю трубу «запачкают» этим самым «грязным» газом», — иронизирует Денис.

«Ребята, я запутался це (это. — О. П.) зрада чи перемога?! («зрада» или «перемога» — пара интернет-мемов, часто употребляемых на Украине с 2014 года. «Перемогой» именуют реальные и мнимые успехи Украины, а «зрадой» стали называть многие неудачи в жизни Украины после государственного переворота 2014 года)», — отреагировал Alez.

«Зелёные идиоты (действующая власть, большинство которой — представители пропрезидентской партии «Слуга народа», партийный цвет которой — зеленый. — О. П.) не закупили газ и уголь летом, и добыча украинского газа постоянно падает! Спасибо Владимиру Владимировичу, что не даёт Украине замёрзнуть!» — по всей видимости, не без сарказма написал Сергей, вероятно, подразумевая возможный несанкционированный отбор газа украинской стороной из транзитной трубы.

«Повезло Украине с Путиным», — пишет Александр.

«Активная подготовка к реверсу?» — в свою очередь поинтересовалась Татьяна И., напоминая о том, что Киев несколько лет не закупает газ напрямую у России, а перекупает его дороже у третьих стран, заявляя о «реверсе».

"Да сам товарищ Макогон истерит по этому поводу, что качают… 57−86 млн куб., хотя должны 109 млн качать в сутки, но платят каждый день как за 109. На самом деле, так в контракте было прописано, об этом в открытую не говорили, так как это было выгодно Газпрому, хотя энергетические эксперты сразу говорили о конкретных объёмах», — отметила Алина.

«Опять этот «грязный» газ???» — спросил Сергей.

«Надо памятник поставить и молиться каждый раз, когда труба наполняется чистым газом», — не без сарказма написал «Домовой».

"А почему «патриоты» и «побратимы» (речь об украинских националистах. — О. П.) разрешают прокачивать по территории незалежной Украины газ страны-«агрессора»? Что происходит? Где [уполномоченный по защите украинского языка Тарас] Креминь и [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба? Пора положить этому конец», — с сарказмом добавил Mangust Last.

«Только я вот не пойму: не качаем — плохо, качаем — плохо… Прям трындец…» — пишет Алексей.

«Так что же произошло? Россия по нашему газогону должна поставить определенное количество газа по контрактам. Если она уменьшает прокачку, то дольше будет качать по времени эти кубометры. Если увеличила, значит, быстрее закачает. А дальше что?» — подытожил Сергей С.

Читайте также: Соцсети: «Этой зимой Украина поймет, кто ее кормил долгие годы…»