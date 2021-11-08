Тюмень, 8 ноября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен вердикт по делу о нападении на полицейского 31-летнего гражданина Таджикистана. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Полиция

В суде установлено, что утром 9 января 2021 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о неадекватном поведении человека в квартире дома на ул. Олимпийской, 15а.

Полицейские приехали на вызов. Там уже были сотрудники скорой помощи, которые занимались пьяным и окровавленным мужчиной. В комнате царил кавардак — вещи разбросаны, окно выбито. Раненый не давал врачам возможности себя осмотреть.

После того, как сотрудник полиции потребовал от дебошира прекратить сопротивление и проследовать в отдел полиции, мужчина схватил электрошокер и нанёс полицейскому удар по голове.

Обвиняемый на суде принёс извинения полицейскому, в нападении раскаялся. Суд признал его виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей, и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 29 октября мужчина с ножом напал на участкового, когда тот пришёл к нему в квартиру, чтобы доставить в отдел полиции в связи с подозрением в мошенничестве.