Эстонская Республика, , 16:30 — REGNUM За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 7% в недельном сравнении. Об этом сообщид Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Коронавирус Permkrai.ru

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Так, с 1 по 7 ноября в Эстонии были выявлены 11 144 новых случая заражения. Неделей ранее это показатель составлял 12 069 человек. Тогда речь шла о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 15 по 21 марта 2021 года, когда заразились 10 604 человека.

По положению на утро 7 ноября, в госпитализации нуждались 572 пациента с коронавирусом. По уездам наиболее высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа — 3262 случая на 100 000 населения, а самый низкий — на острове Хийумаа (859 случаев).

В столичном регионе и Таллине кумулятивная заболеваемость по положению на 7 ноября составляла 1 491 случай на 100 000 населения.

Распространение коронавируса в Эстонии начало расти с июля нынешнего года. По темпам прироста числа заболеваний на 100 000 населения Эстония и Латвия в октября вышли на первые места в мире.