Афины , , 16:29 — REGNUM Исследователи из Греческой службы геологии и разведки полезных ископаемых (HSGME) и Института по изучению и мониторингу вулкана Санторини (ISMOSAV) объединились с коллегами из Университета Флоренции и Национального исследовательского совета Италии, чтобы создать геотермальную станцию для мониторинга вулкана Санторини и проведения других исследований. Об этом сообщает AMNA 8 ноября.

Вулкан Леон Петросян

Новая станция геотермального мониторинга будет постоянно регистрировать и передавать показания температуры из трех точек на поверхности и фумарол (шлейфы газов, выделяемых вулканом) на вершине Неа Камени. Три точки расположены по длине 30-метрового отверстия к востоку от базовой фумаролы и контролируются для обнаружения возможных изменений в тепловом состоянии вулкана.

Ученые также собрали и проанализировали образцы горячих жидкостей, выделяющихся в фумаролах, чтобы определить их физические и химические свойства в четырех точках. Предполагается, что образцы будут отбираться с интервалом не реже одного раза в год, но в 2020 году это было невозможно из-за ограничений, связанных с пандемией.

Образцы анализируются в лабораториях Италии, значения сравниваются с показателями предыдущих лет, чтобы определить, остаются ли они в диапазоне, указывающем на то, что вулкан остается бездействующим.

Другие проведенные измерения включают количество углекислого газа, выделяемого с поверхности в районах, где два вулкана — Неа Камени и Коломбо — имеют активные вулкано-тектонические линии. Эти измерения также проводятся ежегодно для мониторинга состояния активности вулканов.

Кроме того, тепловое состояние всей местности на пике Неа Камени было зафиксировано с помощью инфракрасной камеры. Все измерения показали, что вулкан остается бездействующим.