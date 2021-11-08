Москва, , 16:28 — REGNUM Россия и Куба готовят межправительственное соглашение по вопросам сотрудничества в области высшего образования, сообщает 8 ноября пресс-служба Минобрнауки РФ.

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Правовые основания для российско-кубинского сотрудничества в сфере высшего образования могут быть подписаны в первой половине 2022 года.

«Несмотря на давние дружеские связи наших стран, должны быть правовые основания для сотрудничества России и Кубы, поэтому в ближайшее время мы завершим согласование межправительственного соглашения и надеемся, что подпишем его уже в первой половине 2022 года», — цитирует пресс-служба слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Глава ведомства пояснил, что наиболее перспективными областями для совместных научных российско-кубинских исследований являются науки о Земле, сельскохозяйственная сфера и биология.

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