Москва, , 16:28 — REGNUM В рамках форума «Сообщество» в Москве были представлены результаты исследования, как возникают и распространяются фейковые сообщения о Всероссийской переписи населения в 2021 году.

Форум Сообщество ОП РФ

«За последнее время нами было зарегистрировано свыше 300 фейковых сообщений о Всероссийской переписи населения. Многие из них ушли в историю. Последствие таких сообщений — могло стать уменьшение количества переписавшихся», — сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич.

Он привел топ-5 мифов (по суммарной представленности в информсреде и влиятельности первоначальных источников).

«Еще до начала переписи было сообщение, что с сайта регистрации утекли данные 68 тыс. волонтеров. Потом выяснилось, что волонтеров было значительно меньше, регистрировались они на другом сайте и данные никуда не утекали. Но информация уже распространилась. Второй фейк — «под видом переписчиков по квартирам ходят мошенники». Такие сообщения стали причиной активности слишком бдительных граждан, которые вызывали полицию для задержания настоящих переписчиков. Третий миф: «переписчикам разрешили вскрывать двери бензопилой». Изначально была публикация на сатирическом сайте. Но проблема, что новости многие пересылают не ссылками, а скриншотами. Вы сделали фото экрана с броским заголовком, без предупреждения о сатире, и отправили другу. Многие сразу берут это на веру и на полном серьезе обсуждают, делятся с другими. Так рождаются очередные мифы», — рассказал Александр Малькевич.

Четвертый миф («переписчики завышают и занижают численность определенной национальности»), как и пятый («перепись — против граждан СССР») связаны с целенаправленной работой на узкую аудиторию.

«Например, распространяются фейки, что переписчики занижают число рожденных в Советском союзе для сокращения так называемых «граждан СССР». Среди относящих себя к таким гражданам распространяются слухи, что их персональные данные будут проданы за рубеж. Аналогично вводятся в заблуждение представители разных национальностей, когда читают сообщения, что их численность будут занижать или завышать», — заметил представитель Общественной палаты РФ.

Присутствующие на форуме социологи объяснили возникновение мифов и фейковых сообщений масштабом мероприятия. Когда речь заходит о событии, которое затрагивает 100% жителей страны, избежать ошибочных трактовок, распространения недостоверных данных, а иногда и просто хайпа, невозможно. Современное информационное пространство устроено таким образом, что любая недостоверная информация имеет возможность быстрого распространения, — отмечают эксперты.

«Противостоять фейкам и получить достоверную картину можно только личным участием в переписи. Это единственный достоверный источник информации о населении страны, потому что каждый говорит за себя», — сделал выводы Александр Малькевич.