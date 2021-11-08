Йошкар-Ола, , 16:27 — REGNUM По состоянию на 8 ноября в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 264 259 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

Второй компонент препарата получили 231 402 человека, полностью завершив процесс вакцинации. Также в республике привиты от COVID-19 3964 иностранных гражданина.

Выполнение плана вакцинации в регионе достигло 63%.

Всего до настоящего момента в республику поступило 353 820 комплектов прививок от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл вводятся новые ограничения для снижения уровня распространения коронавируса. Неработающим жителям региона старше 60 лет, которые не вакцинированы и не перенесли COVID-19, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Аналогичная рекомендация касается граждан с хроническими заболеваниями.

Кроме того, снижена наполняемость залов в театрально-зрелищных учреждениях культуры с 70% до 50% от общего объема зрительских мест.

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