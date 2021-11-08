Краснодар, 8 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Администрация Ейского городского поселения Краснодарского края заплатит двойной штраф поселения за неисполнение требований исполнительных производств, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

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Согласно требованию первого исполнительного листа, чиновники должны были привести в рабочее состояние наружные противопожарные источники водоснабжения микрорайонов «Поле слез» и «Поле чудес». Кроме того, по второму исполнительному листу администрация должна была устранить нарушения в области обеспечения экологической безопасности. Речь идёт об инициировании разработки документации для строительства системы централизованного водоотведения.

Требования исполнены своевременно не были. Теперь приставы намерены взыскать с администрации Ейского городского поселения административный штраф на более чем 200 тысяч рублей.