Бишкек, , 16:21 — REGNUM В Киргизии дальнобойщики сообщили о том, что местные таможенники намерены внедрить новую крупномасштабную коррупционную схему — создать на контрольно-пропускных пунктах на границе «санитарные зоны», передаёт «24.kg».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам председателя Ассоциации водителей-дальнобойщиков Максатбека Дуйшеева, заезжая на территорию этой зоны, протяжённость которой составит 6 километров, с автофур будут снимать контейнеры и обрабатывать грузовые машины.

Он отметил, что при этом заниматься этими процедурами будет некая частная фирма, которой водители большегрузов будут платить большие деньги за процедуру, в которой фактически нет никакой необходимости.

«Это дополнительные расходы водителей. Кроме того, таможня пытается поднять цену за растаможку товара больше чем в два раза. Соответственно, цены на товар тоже вырастут», — подчеркнул представитель объединения дальнобойщиков Киргизии.

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