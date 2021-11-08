Красногорск, , 16:25 — REGNUM По состоянию на 8 ноября в Подмосковье к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено максимальное число пациентов с COVID-19 за весь период пандемии. Об этом 8 ноября сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Также чиновница отметила, что на данный момент около 60% от всего числа госпитализированных приходится на людей старше 60 лет.

«В настоящее время у нас 570 человек находится на ИВЛ — это тоже антирекорд, такого не было никогда. Ситуация напряжённая, но стабилизировалась, роста мы не видим», — сказала Стригункова.

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