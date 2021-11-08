Казань, , 16:28 — REGNUM В Казани на дорожную разметку из республиканского бюджета выделили 250 млн рублей. В настоящее время ее нанесли на площади 370 тыс. кв. метров, сообщил 8 ноября заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

Дорожная разметка Pixabay.com

По словам спикера, в городе выявили 91 аварийно-опасный участок, на четырех из них работы еще не завершены. При ликвидации мест концентрации ДТП в городе особое внимание уделяют улично-дорожной сети. На средства из регионального бюджета в текущем году установили 1,5 тыс. дорожных знаков, восемь светофоров, обустроили 12 дорожных неровностей. Данные меры были приняты после анализа случившихся в 2020 году аварий, на выявленных участках которых погибли 33 человека.

Также ведутся работы по улучшению освещения дорог. В этом году на 181 участке улиц установили порядка 3 тыс. энергосберегающих светильников, добавил Куляжев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани в 2021 году протяженность сетей наружного освещения увеличилась на 175 км.

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