Йошкар-Ола, , 16:20 — REGNUM В Марий Эл вводятся новые ограничения для снижения уровня распространения коронавируса. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба глава республики Александр Евстифеев.

Масочный режим в Краснодаре Krd.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Так, неработающим жителям региона старше 60 лет, которые не вакцинированы и не перенесли COVID-19, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Аналогичная рекомендация касается граждан с хроническими заболеваниями.

Кроме того, снижена наполняемость залов в театрально-зрелищных учреждениях культуры с 70% до 50% от общего объема зрительских мест.

«Необходимо соблюдать все установленные ограничения. По возможности инициативно распространить действие QR-кодов на все виды деятельности, не только на те, которые сегодня установлены перечнем, руководитель Роспотребнадзора предлагает нам, это и общественное питание, сфера услуг, включая работу банков, отделений почты, гостиниц и так далее», — напомнил Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нерабочей недели в Марий Эл не регистрируется снижения ежедневного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Однако за указанный период сократилось число случаев госпитализации в сутки — по состоянию на 8 ноября были госпитализированы 78 жителей региона. В инфекционных стационарах республики остаются свободными 24% из имеющихся 1965 коек.