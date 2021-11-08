Москва, , 16:18 — REGNUM Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о «неправильном» освобождении Киева от нацистов в 1943 году — ни что иное, как проявление хронической русофобии и попытка обвинить во всех бедах украинского народа Москву. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Научную оценку высказываниям президента Украины, с разрешения которого по Киеву спустя 80 лет снова маршируют нацисты, пусть дают профессиональные историки. Один из них, выдающийся советский и российский ученый Аполлон Кузьмин, емко сказал про таких деятелей: мародеры на дорогах истории. Полагаю, именно этим политик Зеленский запомнится братским народам России и Украины, для которых память о Великой Отечественной войне священна», — отметил Миронов.

Он осудил то, что Зеленский снова занялся своим любимым делом: политическим шулерством и поиском врагов украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководство СССР за «неправильное» освобождение Киева от нацистов в 1943 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский считает «историей жестокости» СССР освобождение Киева от нацистов