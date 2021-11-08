Москва, , 19:26 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов (член фракции Единая Россия) поздравил команду Natus Vincere (NAVI) с победой на киберспортивном чемпионате PGL Major Stockholm 2021. Об этом 8 ноября пишет издание Meta Cybersport.

Виталий Милонов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Милонов заявил, что «наши парни» и украинцы «провели слаженную работу». «Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх. Такое надо всячески поддерживать», — считает он.

Депутат также отметил, что Россия теперь — «ведущая киберспортивная держава». «Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт — это способ преодоления зависимости и извлечь из неё что-то полезное», — говорит Милонов, добавив, что лучше заниматься киберспортом, чем «сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-украинская команда Natus Vincere заняла первое место в турнире Major Stockholm 2021 по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). За победу в турнире киберспортсмены получили приз в размере $1 млн.

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