Тбилиси, 8 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Депутаты Верховного совета Грузии созыва 1990 года приняли обрашение в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В обращении, подписанном 15-ю бывшими депутатами, содержится требование незамедлительно перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую больницу, где ему должна быть оказана квалифицированная медицинская помощь.

Экс-депутаты также заявили, что они «боролись за независимую, свободную, демократическую Грузию» и что они «по-прежнему этой борьбе».

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями Михаил Саакашвили в тюрьме объявил голодовку протеста.