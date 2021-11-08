Варшава, , 16:14 — REGNUM Видео, на котором зафиксированы попытки нелегальных мигрантов перейти польско-белорусскую границу, опубликовала 8 ноября пограничная служба Польши в Twitter.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1457679873586221056

«Ещё одну многочисленную группу мигрантов белорусские службы ведут к границе. Мигранты делают первые попытки прорваться через границу», — говорится в сообщении.

Кроме того, польское МВД сегодня, 8 ноября, разместило на своих ресурсах видео столкновения мигрантов и пограничников. Польская сторона пояснила, что попытка мигрантов не удалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Варшава и Минск обвиняют друг друга в обострении миграционного кризиса. Польша и Литва сосредоточили у границ силовиков для противодействия мигрантам.

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