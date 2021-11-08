Красногорск, , 16:11 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних фиксируется в Подмосковье. Об этом 8 ноября сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновницы, в Подмосковье происходят изменения по возрастному составу среди выявленных случаев заражения коронавирусом.

«Растет доля заболевших детей от 0 до 9 лет на 1%. У нас в области открыто 250 детских коек и почти все они заняты. Госпитализируем детей с пневмонией. Два ребенка находятся у нас на ИВЛ», — сказала Стригункова.

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